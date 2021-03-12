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Банки нарастили продажу «свежих» долгов в 1,5 раза

Лера Букина
1 час назад
В 2020 году, который стал кризисным на фоне пандемии, кредитные организации в полтора раза нарастили продажу долгов, образовавшихся за последние 1–3 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Банки нарастили продажу «свежих» долгов в 1,5 раза
Фото: ТАССТАСС
За 2020 год выставляемые на продажу портфели «помолодели» по причине экономической ситуации в стране, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
По подсчетам компании, всего в 2020 году кредитные организации выставили на продажу коллекторским агентствам просрочку на 262 млрд рублей, или на треть меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что средний объем долга, который был приобретен взыскателями, достиг 141 тысяч рублей, став меньше за год на 17 тысяч рублей.
Ситуация с продажей долговых кейсов со сроком просрочки до 720 дней обусловлена пандемией и сокращением возможностей собственных служб банков в работе с проблемными кредитами, полагает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.
В 2021 году на долю плохих долгов в рознице будут влиять темпы возврата к графику платежей заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность во время пандемии, а также активность кредитных организаций по продаже плохих долгов, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что задолженность граждан России по кредитным картам к ноябрю 2020 года достигла максимального уровня – 1,6 триллиона рублей.
Компании,Антон Дмитраков,Эльман Мехтиев,газета "Известия",
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