Банки нарастили продажу «свежих» долгов в 1,5 раза

По подсчетам компании, всего в 2020 году кредитные организации выставили на продажу коллекторским агентствам просрочку на 262 млрд рублей, или на треть меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что средний объем долга, который был приобретен взыскателями, достиг 141 тысяч рублей, став меньше за год на 17 тысяч рублей.