Банки нарастили продажу «свежих» долгов в 1,5 раза

В 2020 году, который стал кризисным на фоне пандемии, кредитные организации в полтора раза нарастили продажу долгов, образовавшихся за последние 1–3 года, пишут
«Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По подсчетам компании, всего в 2020 году кредитные организации выставили на продажу коллекторским агентствам просрочку на 262 млрд рублей, или на треть меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что средний объем долга, который был приобретен взыскателями, достиг 141 тысяч рублей, став меньше за год на 17 тысяч рублей.
В 2021 году на долю плохих долгов в рознице будут влиять темпы возврата к графику платежей заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность во время пандемии, а также активность кредитных организаций по продаже плохих долгов, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.