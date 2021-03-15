Власти решили внедрить «кэшбэк для инвесторов»

Данные реформы направлены в поддержку среднего и крупного частного бизнеса. В последние годы объём инвестиций снижается, поэтому ключевым моментом повестки станет совершенствование режима инвестиционных соглашений — СЗПК 2.0. Основными плюсами для инвесторов являются гарантии регулирования и возможность возмещения затрат на инфраструктуру, своеобразный "кэшбэк".

Один из источников издания, близкий к правительству, отметил, что "в законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кэшбэком".