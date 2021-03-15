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Прибыль российского бизнеса показала рекордное падение за 12 лет 

Лера Букина 1 час назад
23,5% составил обвал прибыли российского бизнеса
Фото: globallookpress.com
В России зафиксировано падение прибыли бизнеса в 2020 году на 23,5%. Данный показатель является рекордным с 2008 года, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Значительное падение прибыли произошло еще весной 2020 года во время режима самоизоляции. Летом темпы падения доходов замедлились. Уже в октябре был зафиксирован подъем. Хотя в последние три месяца финансовые показатели бизнеса превзошли показатели 2019 года, по итогам 2020 года прибыль крупных и средних организаций продемонстрировала сокращение, составив 23,5%, или 3,82 трлн. Отмечается, что общий результат оказался на уровне 12,42 трлн рублей.
Важно заметить, что ухудшение показателей по итогам 2020 года зафиксировано в 48 российских регионах. Самое заметное снижение было отмечено в Северной Осетии: в 2019 году убыток составлял около 2 миллионов рублей, а в 2020 году он увеличился до 3 миллиардов. На второй позиции — Ненецкий автономный округ. Там показатели бизнеса стали хуже на 456% — с 5,8 миллиарда рублей прибыли до убытка в 20,65 миллиарда рублей.
Следом идут Ингушетия, где убытки выросли на 436,5%, с 838 миллионов до 4,5 миллиарда рублей, Амурская область, где результаты предприятий стали хуже на 215,4% (31,56 миллиарда рублей убытка) и Севастополь, где показатели снизились на 210,8% (802 миллиона рублей убытка).
Россия в отличие от других стран не столь сильно пострадала от кризиса, вызванного пандемией, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, это можно объяснить структурой бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия.
Сокращение прибыли обусловлено падением цен на нефть, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия.
Видео дня. В РФ решили не платить социальные пособия некоторым россиянам
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Компании , Елена Трубникова , Деловая Россия , газета "Известия"
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