23,5% составил обвал прибыли российского бизнеса

В России зафиксировано падение прибыли бизнеса в 2020 году на 23,5%. Данный показатель является рекордным с 2008 года, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Значительное падение прибыли произошло еще весной 2020 года во время режима самоизоляции. Летом темпы падения доходов замедлились. Уже в октябре был зафиксирован подъем. Хотя в последние три месяца финансовые показатели бизнеса превзошли показатели 2019 года, по итогам 2020 года прибыль крупных и средних организаций продемонстрировала сокращение, составив 23,5%, или 3,82 трлн. Отмечается, что общий результат оказался на уровне 12,42 трлн рублей.

Важно заметить, что ухудшение показателей по итогам 2020 года зафиксировано в 48 российских регионах. Самое заметное снижение было отмечено в Северной Осетии: в 2019 году убыток составлял около 2 миллионов рублей, а в 2020 году он увеличился до 3 миллиардов. На второй позиции — Ненецкий автономный округ. Там показатели бизнеса стали хуже на 456% — с 5,8 миллиарда рублей прибыли до убытка в 20,65 миллиарда рублей.

Следом идут Ингушетия, где убытки выросли на 436,5%, с 838 миллионов до 4,5 миллиарда рублей, Амурская область, где результаты предприятий стали хуже на 215,4% (31,56 миллиарда рублей убытка) и Севастополь, где показатели снизились на 210,8% (802 миллиона рублей убытка).

Россия в отличие от других стран не столь сильно пострадала от кризиса, вызванного пандемией, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова . По ее словам, это можно объяснить структурой бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия.

Сокращение прибыли обусловлено падением цен на нефть, отметил сопредседатель « Деловой России » Антон Данилов-Данильян.