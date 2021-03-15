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«Газпром» с начала марта увеличил поставки в Турцию в 11,5 раза 

Прайм и ещё 1 30 минут назад
«Газпром» увеличил поставки в Турцию в 11,5 раза
Фото: Reuters
"Газпром" в первой половине марта увеличил поставки газа в Турцию в 11,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания.

"Поставки газа в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года", — говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" регулярно идет с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".

"Фактический объем поставок с 1 по 15 марта 2021 года в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", — сообщает "Газпром".

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Компании , Экономика , Газпром
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