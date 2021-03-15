Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.28
87.10
87.37
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
69.32
–0.17 Золото
1730.39
+0.07 РТС
1519.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1931
–0.0114
01.03
1.2045
11.03
03.03
17.02

Выдача потребкредитов в феврале сократилась на 11,3% 

Лера Букина 28 минут назад
Российские кредитные организации в феврале 2021 года выдали 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше, чем в феврале 2020 года на 11,3%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Вместе с этим в сравнении с январем число выданных потребительских кредитов почти не изменилось, упав лишь на 1,2%.

«Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР)», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По словам эксперта, если бы кредиторы более активно поощряли россиян с высоким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) с помощью сокращения процентной ставки и иных бонусов, то увеличение выдачи потребительских кредитов было бы значительным, причем за счет качественных заемщиков. Викулин считает, что это может позволить банкам создавать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемным долгом, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов.
Самое большое число потребительских кредитов было выдано в Москве (61,2 тысячи), Московской области (52,5 тысячи), Краснодарском крае (44,7 тысячи), Башкирии (40,1 тысячи), Татарстане (39,3 тысячи), а также в Свердловской области (37,8 тысячи) и Санкт-Петербурге (37,4 тысячи).
Вместе с этим уменьшение числа выдачи потребительских кредитов было зафиксировано во всех российских субъектах, а наиболее значительную динамику падения среди 30 лидеров по суммам выданных подобных кредитов показали Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области, а также Приморский (-15%) и Алтайский (-14,1%) края. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там выдача потребительских кредитов снизилась за год на 6,5% и 4,2% соответственно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Сбер» снизил процентные ставки по потребительским кредитам на период с 5 марта по 12 мая 2021 года.
Комментарии
Компании , Видео , Личный счет , Александр Викулин , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение