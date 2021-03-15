Выдача потребкредитов в феврале сократилась на 11,3% 

Российские кредитные организации в феврале 2021 года выдали 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше, чем в феврале 2020 года на 11,3%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с этим в сравнении с январем число выданных потребительских кредитов почти не изменилось, упав лишь на 1,2%.

«Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР)», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По словам эксперта, если бы кредиторы более активно поощряли россиян с высоким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) с помощью сокращения процентной ставки и иных бонусов, то увеличение выдачи потребительских кредитов было бы значительным, причем за счет качественных заемщиков. Викулин считает, что это может позволить банкам создавать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемным долгом, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов.

Самое большое число потребительских кредитов было выдано в Москве (61,2 тысячи), Московской области (52,5 тысячи), Краснодарском крае (44,7 тысячи), Башкирии (40,1 тысячи), Татарстане (39,3 тысячи), а также в Свердловской области (37,8 тысячи) и Санкт-Петербурге (37,4 тысячи).

Вместе с этим уменьшение числа выдачи потребительских кредитов было зафиксировано во всех российских субъектах, а наиболее значительную динамику падения среди 30 лидеров по суммам выданных подобных кредитов показали Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области, а также Приморский (-15%) и Алтайский (-14,1%) края. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там выдача потребительских кредитов снизилась за год на 6,5% и 4,2% соответственно.