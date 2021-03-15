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Маск стал «Технокоролем» Tesla

Лера Букина
46 минут назад
«Титулы» гендиректора американского производителя электромобилей Tesla Илона Маска и финансового директора Зака Киркхорна сменились. Это следует из сообщения компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора», – говорится в сообщении.
Новый титул Маска можно перевести как «Технокороль», а Киркхорна — «Властелин монет».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск за сутки разбогател на рекордные $25 млрд.
Компании,Видео,Илон Маск,
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