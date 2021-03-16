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В России захотели уменьшить налоги 

Lenta.ru и ещё 2 16 марта 2021
Правительство захотело уменьшить размер налогов, которые платят российские компании, за счет нового вычета на покупку отечественного программного обеспечения, пишут «Ведомости».
Предполагается, что бизнес будет получать инвестиционный вычет по налогу на прибыль в размере расходов и затрат, понесенных на приобретение российского софта и компьютерной техники. Такой вид вычета уменьшает не налоговую базу, а нагрузку, то есть величину уже исчисленного к уплате налога.
Инициатива входит в пакет мер по поддержке отечественной IT-отрасли, который в данный момент находится на рассмотрении профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Предполагается, что она позволит стимулировать импортозамещение и приобретение российского ПО.
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При этом отдельные детали нововведения еще предстоит доработать. В частности, власти собираются определить круг компаний, которые смогут претендовать на вычет, а также процент затрат, который может быть перенесен на вычет.
По словам опрошенных изданием экспертов, внедрение новой льготы может теоретически привести к тому, что в определенных случаях компании будут освобождаться от уплаты налога на прибыль. Это произойдет, если затраты на российские ПО и компьютеры превысят сумму исчисленного к уплате налога.
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Компании , Видео , Дмитрий Чернышенко , Ведомости
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