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Деньги от штрафа «Норникеля» направят на восстановление экологии Сибири

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Полученная от «Норникеля» компенсация за аварию на ТЭЦ в Норильске будет направлена на экологические проекты в Сибирском макрорегионе. Сообщение об этом вице-премьера Виктории Абрамченко публикует ТАСС.
Деньги от штрафа «Норникеля» направят на экологию Сибири
Фото: ТАССТАСС
«В первую очередь — это Норильск. Вторая очередь — это Красноярский край», — уточнила она.
По словам Абрамченко, выплаченная сумма в 146,2 миллиарда рублей также позволит профинансировать экологические инициативы по всей Сибири. В ближайшее время правительство подготовит предложения по использованию уплаченного компанией штрафа.
10 марта «Норникель» полностью выплатил в федеральный бюджет 145,5 миллиарда рублей за нанесенный вред водоемам в результате разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Еще 685 миллиона получил Норильск за загрязнение почвы.
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 произошел в конце мая 2020 года в результате разгерметизации резервуара. Всего вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива.
Компании,Виктория Абрамченко,Норникель,ИТАР-ТАСС,
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