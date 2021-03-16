Компаниям откроют доступ к медкартам россиян

Министерство цифрового развития РФ собирается открыть частным компаниям доступ к медкартам россиян, сообщает Business FM

Планируется, что доступ к медицинской информации могут получить разработчики IT-решений в сфере искусственного интеллекта. По мнению министерства, это позволит значительно повысить качество диагностики пациентов и снизит риск врачебных ошибок. При этом информация будет обезличена.

Минздраве утверждают, что не привязанная к конкретным людям информация понадобится «для референса при обследовании конкретных пациентов».

Эксперты считают, что гарантировать 100%-ую конфиденциальность будет непросто.

«Если мы будем эти данные неправильно собирать, или государство не будет никак контролировать, то тут высокий риск (и за рубежом такие примеры бывали), что эти данные могут так или иначе появиться на черном рынке», - сказал заместитель директора по развитию бизнеса компании «Комплексные медицинские информационные системы» Александр Гусев.

Издание отмечает, что в Сеть уже утекали личные данные, предоставленные россиянами банкам, сервисам каршеринга и страховым компаниям. Недавно в интернете оказались имена 100 тысяч переболевших коронавирусом москвичей.