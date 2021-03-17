Путину представят «маневр» для газификации регионов

Президиум госсовета разработал проект "газового маневра" в качестве одного из вариантов финансирования социальной газификации в российских регионах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект доклада президиума. Доклад должен быть направлен в администрацию президента

Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений граждан, которая для населения должна стать бесплатной (не будут, как сейчас, взиматься средства за доведение трубы до участка), переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики, организации и другие юрлица. При этом вице-премьер Александр Новак в феврале 2021 года оценивал дефицит финансирования как минимум в 500-600 миллиардов рублей.

"Масштаб необходимого переноса затрат на поэтапное завершение газификации не будет значительным для каждого конкретного потребителя. При потреблении природного газа на внутреннем рынке около 440 миллиардов кубометров в год и средней оптовой цене на газ 4500 рублей за 1000 кубометров единовременная индексация на 1-2% обеспечит 20-40 миллиардов рублей в год дополнительного финансирования газификации", — цитирует газета документ.

Авторы доклада предлагают несколько базовых вариантов реализации маневра. Один из них предусматривает, что недостающие средства для социальной газификации придется изыскать в инвестпрограмме "Газпрома"

Второй вариант маневра — ускоренная индексация оптовых цен на газ. При этом дополнительный доход, который независимые поставщики газа (самые крупные — "Роснефть" "Новатэк" ) получат от индексации, должен быть направлен на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке газа независимых производителей по магистральным трубопроводам "Газпрома". В "Роснефти" и "Новатэке" на запросы газеты не ответили. Третий вариант маневра предполагает введение акциза на газ либо целевой специальной оптовой надбавки.

Помимо газового маневра, в проекте доклада предлагаются ранее уже озвученные варианты дополнительного финансирования социальной газификации: оптимизация затрат на проектные работы за счет создания единого оператора газификации, привлечение средств бюджетов регионов (около 13-15 миллиардов рублей в год суммарно по РФ), специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям (может быть установлена регионом в пределах 35%) и размещение "Газпромом" бессрочных облигаций. В Минэнерго отказались от комментариев.

Как сообщил источник издания, знакомый с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента. Отправку доклада газете подтвердили источник, близкий к Минэнерго, и федеральный чиновник. Последний утверждает, что из финальной версии доклада исключили предложения об увеличении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей и введение акциза на газ. Он также подчеркнул, что все варианты ускоренной газификации предполагают финансирование без привлечения дополнительных средств граждан.