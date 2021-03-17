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«Газпром» временно будет отправлять газ в Армению через Азербайджан 

News.ru 1 час назад
«Газпром» отправит газ в Армению через Азербайджан
Фото: РИА Новости
Российский газ на протяжении примерно трёх недель будут отправлять на территорию Армении через Азербайджан. Данная информация была обнародована в сообщении «Газпром экспорта».
Обнародованные сведения гласят, что «Газпром экспорт» и азербайджанская Государственная нефтяная компания во вторник, 16 марта, заключили контракт на транспортировку газа из России через Азербайджан.
Корректировки в экспорт сырья внесут планово-принудительные ремонтные работы на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». В этот период, который может длиться на протяжении трёх недель, газ из РФ будут поставлять в Армению через Азербайджан.
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После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу России и Грузии, — цитирует ТАСС сообщение «Газпром экспорта».
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Компании , Экономика , Газпром , ИТАР-ТАСС
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