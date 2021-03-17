Банки нарастили эмиссию цифровых карт

За прошлый год доля цифровых банковских карт в общей эмиссии выросла до 15–40% в зависимости от банка, пишет «Коммерсант».

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Тренд на выпуск карт без физического пластикового носителя ускорился в период пандемии и ограничений на ее фоне, когда люди поменяли привычки потребления, заявила проектный лидер по направлению банковских карт Frank RG Анна Стогниенко.

Отмечается, что сегодня рынок карт без пластикового носителя оценивается в 12–17 млн. Стоит учесть, что это касается только банковских продуктов данного типа.

«Мы наблюдаем тренд, что порядка 15% людей, которые дистанционно активировали карты, за пластиком не приходят», – рассказали изданию в «Сбере».

Там также указали, что банком уже предоставляется клиентам возможность вообще не выпускать «пластик»: более 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты.

Ожидается, что в 2023 году 50% от всех выпускаемых банком новых карт будут выпущены в цифровом формате. С конца 2019 года до конца 2020 года клиентами ВТБ было оформлено более 300 тысяч цифровых дебетовых и кредитных карт, а суммарный объем выпуска цифровых карт уже составил 450 тысяч штук, говорит начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева

В 2020 году число выпущенных цифровых карт увеличилось на 143% в сравнении с 2019 годом. Что касается доли физических карт, то она увеличилась на 75%, рассказали в Тинькофф-банке

«Сбер», «Тинькофф», ВТБ входят в топ-3 на карточном рынке.

Другие крупные кредитные организации тоже добились заметных результатов. Речь идет об Альфа-банке , «Русском стандарте», Газпромбанке и других игроках.

Благодаря виртуальным картам будут снижены расходы на эмиссию карт, указывает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко.

При этом эксперты не ожидают полного перехода на цифровые карты. Не везде есть техническая возможность оплаты без «пластика». Также для ряда клиентов физическое подтверждение наличия карты является важным нюансом, говорит член правления Почта-банка Анастасия Масленникова