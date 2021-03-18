Альфа-банк заплатит ₽1 млн за информацию о мошенниках

За информацию о телефонных мошенниках Альфа-банк начнет выплачивать денежные средства в качестве вознаграждения за информацию о телефонных мошенниках. При этом сведения должны помочь раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Размер одного вознаграждения будет составлять 1 млн рублей. На данные цели банк планирует выделить 5 млн рублей, однако готов увеличить финансирование при получении полезных сведений. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Альфа-банка.

Полезными могут стать любые сведения, в частности, номер, с которого звонили аферисты, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты «черных» call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошеннической схеме, говорит представитель банка.

Узнать о том, что информация помогла поймать мошенника, гражданин сможет после звонка банка с просьбой прийти в полицию и дать показания для следствия, пояснил сотрудник кредитной организации.

Для того, чтобы собрать данные о злоумышленниках, Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Сведения предоставляются анонимно. Кредитная организация заверяет, что не станет публиковать ничьих имен. Контактные данные, в свою очередь, будут использованы только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение, уточнили в банке.

Информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке.

Ситуация с телефонным мошенничеством значительно не улучшится из-за введения вознаграждения, полагает руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. Трудность заключается не столько в получении сведений, сколько в последующей работе с ними, добавил представитель Тинькофф Банка

Представитель банка «Открытие» счел эффективность такой меры низкой, так как «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего».

Маловероятно, что мошенники начнут сдавать друг друга в такой ситуации, говорит глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

«Призрачная возможность получить миллион навсегда закроет им путь в криминальный бизнес. Данная новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать», — отметил он.