В «Ленте» предупредили об убытках из-за регулирования цен

Российский ретейл рискует столкнуться с убытками из-за попыток государства регулировать цены на продукты, заявил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин

«Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», — полагает он.

Сетью выполняются все требования контролирующих органов, говорит Сорокин. Однако он указал, что не понимает, как можно нерыночными методами регулировать цены.

«Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато», — заявил Сорокин.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России обратил внимание на подорожание ряда значимых продуктов, в числе которых сахар, подсолнечное масло, мука, хлебобулочные изделия и макароны. По его поручению правительством были приняты меры в виде фиксации цен на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля. Кроме того, были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные.

По словам Сорокина, прибыль ретейлеров является незначительной. У публичных компаний она достигает от 1,6 до 3,6% от выручки, поэтому уровень демпфирования не столь большой, говорит он. Руководитель «Ленты» допустил дальнейшее разорение бизнеса из-за убытков. Он считает, что конкуренция является более целесообразным способом регулирования цен.

Сорокин также указал, что сетью поддерживается минимальная наценка на социально значимые товары. В период пандемии «Лента» наряду с другими ретейлерами держала ее на нуле, отметил он. По словам Сорокина, на полках можно встретить товары, которые даже убыточны, однако сеть устанавливает такие цены сознательно в рамках конкуренции, думая о последствиях.