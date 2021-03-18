Российские компании планируют обязать безвозмездно передавать властям обезличенные данные россиян, сообщает «Коммерсант». В Минцифры полагают, что нововведение необходимо для развития цифрового рынка услуг.

Речь о поправках в закон «О персональных данных». Эксперты Минцифры решили, что операторы, обрабатывающие массивы сведений о россиянах, должны бесплатно передавать их госструктурам для усовершенствования «государственного и муниципального управления».

Операторы персональных данных — это не только органы власти, но также юрлица и физические лица, в частности, банки, соцсети, операторы связи и т.д.

Представители «Мегафона» подчеркнули, что безвозмездный принцип передачи данных «демотивирует» сам процесс аналитики больших данных. Ежегодный оборот рынка обезличенных сведений в России оценивается в пределах 30 млрд рублей.

Президент АБД Анна Серебряникова отметила, что реализация инициативы обещает компаниями дополнительные издержки.

«Яндексе» подчеркнули, что поправки не разъясняют сам термин «обезличенные сведения», в результате безопасность персональных данных может оказаться под угрозой.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что системный администратор «Яндекса» «слил» данные почти 5 тысяч почтовых ящиков пользователей. Факт утечки был установлен в результате внутреннего расследования.

Оказалось, что один из трех сотрудников компании, которые имеют доступ к почтовым ящикам пользователей с целью оказания услуг техподдержки, предоставлял возможность несанкционированного доступа к ним третьим лицам.

Представители «Яндекса» пообещали пересмотреть «процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа», что впоследствии «поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей».