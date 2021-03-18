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Банки попросили 2 трлн рублей на новые проекты 

Лера Букина 3 часа назад
Банки попросили 2 трлн рублей на новые проекты
Фото: ТАСС
Правительство сможет перезапустить инвестиционный цикл благодаря созданию фонда докапитализации кредитных организаций на нужды проектного финансирования. Инициатором этого выступил «Промсвязьбанк» (ПСБ). Предложение уже обсуждалось с Минпромторгом, рассказал «Известиям» советник председателя организации Николай Власов.
Инвестиции в основной капитал до 2030 года должны вырасти на 70% в сравнении с 2020 годом, следует из национальных целей развития России. В настоящее же время они либо стагнируют, либо сокращаются: по итогам 2020 года объем таких вложений упал на 1,4%, до 20,1 трлн рублей, а в 2019 году был зафиксирован незначительный рост — на 1,7%.
Согласно инициативе, банкам, которые кредитуют крупные проекты, на возвратной основе будет выделен целевой капитал из специального фонда, объем которого составляет 2 трлн рублей.
Власов описал механизм работы нового инструмента. Так, инициаторы проекта по строительству обращаются в Минпромторг для получения заключения о потенциальной востребованности их продукции. В случае признания ее перспективной бизнесмены идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.
Если банк соответствует определенному кредитному рейтингу и иным прозрачным критериям, для него автоматически открывается счет в ЦБ или ВЭБе. С него направляются деньги на выкуп субординированных облигаций банка.
Власов отмечает, что проектное финансирование выступит для банков в качестве дополнительного бизнеса, который не будет зависеть от их возможностей по базовым нормативам достаточности капитала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Матвиенко предложила возродить традиции меценатства.
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Комментарии
Компании , Николай Власов , Минпромторг , ВЭБ , Промсвязьбанк , Центральный банк России , газета "Известия"
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