Число салонов красоты по России сократилось на 10%

За год пандемии количество салонов красоты в крупных городах России в среднем уменьшилось на 10%, пишет РБК со ссылкой на данные исследования геосервиса 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги».

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Аналитики обратили внимание на то, что в городах, где население превышает 500 тысяч человек, количество таких организаций уменьшилось до 22,9 тыс. Максимальное сокращение за данный период было зафиксировано в Томске (38%), Саратове (29%) и Тюмени (27%).

Среди городов, где население превышает 1 млн человек, наиболее значительное изменение на рынке было отмечено в Омске с показателем в 24%. После Омска идут Пермь (- 19,8%) и Нижний Новгород (- 16,5%). В пятерке лидеров оказались Волгоград (-15,6%) и Ростов-на-Дону (-15%).

Также отмечается, что в Санкт-Петербурге за год число таких организаций сократилось на 9%. Самые незначительные сокращения были отмечены в Москве (3,3%) и Екатеринбурге (0,4%).

Согласно данным сервиса «СберУслуги», за этот же период число самозанятых, которые предлагают свои услуги в сфере красоты, увеличилось в восемь раз.

По данным 2ГИС, годом ранее количество салонов красоты в городах России увеличилось в среднем на 7%. Самый значительный рост был зафиксирован в Самаре (17,4%), Уфе (10,4%) и Челябинске (8,9%). В Москве число подобных организаций выросло на 8,8%, в Петербурге — на 2,8%.