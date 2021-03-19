ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка» 

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ЮМК банка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«ЮМК банк», как сообщал «Рамблер», зарегистрирован в Краснодаре. Он занимал 222 место в банковской системе России по величине активов и не является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация была ориентирована на обслуживание собственников и связанных с ними компаний.
Сегодня Центробанк выпустил приказ об отзыве у нее лицензии. Там объяснили принятие такого решения тем, что «ЮМК банк» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ отметили, что более 70% учтенной на балансе банка ссудной задолженности являлось низкокачественной.
«В "ЮМК банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сообщили там.