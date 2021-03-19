ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка» 

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ЮМК банк », как сообщал «Рамблер», зарегистрирован в Краснодаре. Он занимал 222 место в банковской системе России по величине активов и не является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация была ориентирована на обслуживание собственников и связанных с ними компаний.

Сегодня Центробанк выпустил приказ об отзыве у нее лицензии. Там объяснили принятие такого решения тем, что «ЮМК банк» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ отметили, что более 70% учтенной на балансе банка ссудной задолженности являлось низкокачественной.