Отбор газа из российских хранилищ стал рекордным 

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Объем газа, который был отобран из российских подземных газохранилищ (ПХГ) с начала осенне-зимнего периода, достиг максимальных показателей — 57,4 миллиарда куб. м. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром ПХГ». Показатель стал рекордным за все 14 лет работы компании.

Компания напомнила, что предыдущее достижение, установленное в осенне-зимнем сезоне 2007/2008 года, равнялось 50,052 млрд куб. м.

«Прошедшая зима в очередной раз доказала, насколько востребована система подземного хранения газа в период похолоданий», — отметил генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.