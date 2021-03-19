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Отбор газа из российских хранилищ стал рекордным 

Лера Букина 57 минут назад
Отбор газа из российских хранилищ стал рекордным
Фото: ТАСС
Объем газа, который был отобран из российских подземных газохранилищ (ПХГ) с начала осенне-зимнего периода, достиг максимальных показателей — 57,4 миллиарда куб. м. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром ПХГ». Показатель стал рекордным за все 14 лет работы компании.
Компания напомнила, что предыдущее достижение, установленное в осенне-зимнем сезоне 2007/2008 года, равнялось 50,052 млрд куб. м.

«Прошедшая зима в очередной раз доказала, насколько востребована система подземного хранения газа в период похолоданий», — отметил генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» отправит газ в Армению через Азербайджан.
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Компании , Экономика , Игорь Сафонов , Газпром
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