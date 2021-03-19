Китайский сервис такси Didi ускорил подготовку к IPO 

Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing собирается провести IPO раньше ожидаемого срока — первичный листинг возможен во втором квартале 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Компания решила ускорить процесс выхода на биржу из-за роста доходов и восстановления китайской экономики после пандемии. Ранее размещение планировалось во второй половине 2021 года.

Сервис Didi Chuxing приготовился к оценке выше $62 млрд, достигнутых в ходе последнего инвестраунда, говорят источники Bloomberg.

Биржа Гонконга является одной из потенциальных площадок для размещения компании. Если учитывать средний объем размещений в ходе масштабных IPO в Гонконге (15% от капитала компаний), Didi Chuxing может привлечь около $9 млрд, подсчитали в агентстве.

Отмечается, что данная оценка может сделать листинг одним из самых крупных технологических размещений в мире в 2021 году. Однако компания еще не приняла окончательного решения, и сроки могут быть сдвинуты на конец года.

Привлеченные средства Didi Chuxing собирается потратить на то, чтобы расширить свое присутствие в Европе, где она конкурирует с Uber, говорят в Bloomberg.