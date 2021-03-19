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Китайский сервис такси Didi ускорил подготовку к IPO 

Лера Букина 41 минуту назад
Китайский сервис такси Didi ускорил подготовку к IPO
Фото: Reuters
Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing собирается провести IPO раньше ожидаемого срока — первичный листинг возможен во втором квартале 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Компания решила ускорить процесс выхода на биржу из-за роста доходов и восстановления китайской экономики после пандемии. Ранее размещение планировалось во второй половине 2021 года.
Сервис Didi Chuxing приготовился к оценке выше $62 млрд, достигнутых в ходе последнего инвестраунда, говорят источники Bloomberg.
Биржа Гонконга является одной из потенциальных площадок для размещения компании. Если учитывать средний объем размещений в ходе масштабных IPO в Гонконге (15% от капитала компаний), Didi Chuxing может привлечь около $9 млрд, подсчитали в агентстве.
Отмечается, что данная оценка может сделать листинг одним из самых крупных технологических размещений в мире в 2021 году. Однако компания еще не приняла окончательного решения, и сроки могут быть сдвинуты на конец года.
Привлеченные средства Didi Chuxing собирается потратить на то, чтобы расширить свое присутствие в Европе, где она конкурирует с Uber, говорят в Bloomberg.
Ранее «Рамблер» сообщал, что китайский агрегатор такси Didi запланировал запуск в 100 российских городах.
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Комментарии
Компании , Рынки , Bloomberg
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