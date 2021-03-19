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Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco 

Прайм 3 часа назад
Хуситы нанесли удар по объектам Saudi Aramco
Фото: Reuters
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили в пятницу, что нанесли не менее шести ударов с помощью беспилотников по объектам саудовского государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовской столице Эр-Рияде. С таким заявлением выступил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.

"Мы объявляем о проведении военной операции шестого числа мусульманского месяца Шаабан, в результате которой удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco, цели были поражены с предельной точностью", — сказал он.

При этом представитель хуситов призвал иностранные компании и гражданских лиц держаться подальше от военных целей и объектов жизнеобеспечения, которые "могут стать целями для наших сил".
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