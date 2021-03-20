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Глава AmCham считает, что «Северный поток 2» будет достроен 

Прайм 32 минуты назад
Глава AmCham счел, что «Северный поток 2» будет достроен
Фото: © РИА Новости. Екатерина Соловьева
Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, прокомментировал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток 2".

"Я считаю, что "Северный поток 2" будет достроен, поскольку это не односторонняя инициатива России, здесь больше движущая сила — это желание Франции, Германии, Италии построить этот газопровод", — полагает Родзянко.

Он напомнил, что еще до громких новостей последних дней администрация президента США Джозефа Байдена дала понять, что серьезно препятствовать завершению этого проекта не собирается.

"Но Конгресс жестко выступил в адрес Белого Дома и пригрозил, что лучше бы заняться этим вопросом. В результате были объявлены санкции в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что это в некоторой степени отвлекающий маневр, чтобы оставить решение по "Северному потоку 2" в том виде, в котором его приняла исполнительная власть", — рассуждает собеседник агентства.

При этом он не заметил в санкциях США, которые касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, существенного ущемления интересов бизнеса. "Торгово-экономические отношения между странами могут продолжаться. Что интересно, новые санкции были введены строго вместе с Евросоюзом. Это было сделано подчеркнуто совместно, чтобы показать: новая администрация Байдена будет договариваться и координировать свои действия с союзниками в Европе", — указал Родзянко.

"По нашему мнению, это скорее хорошо, чем плохо, потому что Европа в вопросе американских санкций — это сдерживающий фактор, Европе дополнительные экономические санкции на Россию накладывать не интересно", — заключил Родзянко.

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Комментарии 4
Компании , Алексис Родзянко , Энтони Блинкен , Штеффен Зайберт , Джозеф Байден , ЕС , Администрация США , РИА Новости
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