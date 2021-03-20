Глава AmCham счел, что «Северный поток 2» будет достроен

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© РИА Новости. Екатерина Соловьева
Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, прокомментировал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
, заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток 2".
"Я считаю, что "Северный поток 2" будет достроен, поскольку это не односторонняя инициатива России, здесь больше движущая сила — это желание Франции, Германии, Италии построить этот газопровод", — полагает Родзянко.
Он напомнил, что еще до громких новостей последних дней администрация президента США Джозефа Байдена
дала понять, что серьезно препятствовать завершению этого проекта не собирается.
"Но Конгресс жестко выступил в адрес Белого Дома и пригрозил, что лучше бы заняться этим вопросом. В результате были объявлены санкции в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что это в некоторой степени отвлекающий маневр, чтобы оставить решение по "Северному потоку 2" в том виде, в котором его приняла исполнительная власть", — рассуждает собеседник агентства.
При этом он не заметил в санкциях США, которые касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, существенного ущемления интересов бизнеса. "Торгово-экономические отношения между странами могут продолжаться. Что интересно, новые санкции были введены строго вместе с Евросоюзом
. Это было сделано подчеркнуто совместно, чтобы показать: новая администрация Байдена будет договариваться и координировать свои действия с союзниками в Европе", — указал Родзянко.
"По нашему мнению, это скорее хорошо, чем плохо, потому что Европа в вопросе американских санкций — это сдерживающий фактор, Европе дополнительные экономические санкции на Россию накладывать не интересно", — заключил Родзянко.
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