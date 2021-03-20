Глава AmCham счел, что «Северный поток 2» будет достроен

"Но Конгресс жестко выступил в адрес Белого Дома и пригрозил, что лучше бы заняться этим вопросом. В результате были объявлены санкции в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что это в некоторой степени отвлекающий маневр, чтобы оставить решение по "Северному потоку 2" в том виде, в котором его приняла исполнительная власть", — рассуждает собеседник агентства.