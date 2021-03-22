«Магнит» откроет новую сеть магазинов

Российская розничная сеть «Магнит» может запустить магазины «Магнит Мастер» в сегменте товаров для дома и ремонта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Операционная компания ритейлера подала в заявки на регистрацию товарного знака «Магнит Мастер». Знак представляет из себя изображение молотка в корпоративном стиле «Магнита». Представители сети заявили изданию, что «постоянно смотрят на различные ниши на розничном рынке и не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами».

На сегодняшний день оборот отечественного сегмента рынка товаров для дома и ремонта «Infoline-Аналитика» оценивает в 1,7 трлн рублей по итогам 2020 года. Ритейлер вполне бы мог стать его основным игроком и повторить успех «Магнит Косметик» в своей нише, приводит издание мнение экспертов.

«Магнит Мастер» может развивать магазины площадью 300–500 «квадратов», так как крупных площадей этот формат не требует, считает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова. Основываясь на данных о стоимости открытия «Магнит Косметик» в 26 тысяч рублей за 1 кв. метр (есть в презентации ритейлера), затраты на запуск одной торговой точки новой сети могут составить до 7,8-13 млн рублей, полагает Болотова.

Выручка сети по итогам прошлого года показала рост на 13,5% и составила 1,55 трлн рублей, чистая прибыль выросла на 120,8% до 37,78 млрд рублей год к году. У «Магнита», по собственным данным , 21 564 торговых точки в 3 752 населенных пунктах страны и 4,6 млрд чеков в год.