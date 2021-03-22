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В российских магазинах появятся блюда из насекомых 

Павел Тиунов 42 минуты назад
В российских магазинах появятся блюда из насекомых
Фото: РИА Новости
В России налаживают производство мяса и хлеба с белком насекомых, заявил РИА Новости член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. По его словам, в ближайшие годы россиянам станут доступны полноценные блюда из насекомых.
Зюзин подчеркнул, что сегодня в России насекомых используют в производстве кормов для животных и рыб. При этом некоторые пищевые компании уже запланировали изготовление макарон, муки и выпечки с белком из личинок мухи, который обладает иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, добавил он. Преимущество необычного ингредиента, по его словам, давно оценили в Китае, Таиланде, Индии и Мексике.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом», — пообещал Зюзин.

На полках российских магазинов уже начали появляться клеточное мясо и выпечка с белком насекомых, отметил он. Очередь за полноценными блюдами из насекомых, которые станут доступными россиянам не ранее, чем через пару лет, резюмировал эксперт.
В ближайшие десять лет развитие получит и печать еды с помощью 3D-принтера, заявил Зюзин. Напечатать можно будет мясной продукт из растительного белка или культивированных клеток мяса. Ранее о возможном применении подобной технологии заявляли представители компании KFC, которые намереваются с помощью 3D-принтеров печатать куриные наггетсы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Росстата заявили о росте цен на продукты питания с начала марта. Подорожали яйца (на 10%), сахар (на 0,4%) и растительное масло (на 0,4%). Куриное мясо в регионах подросло в цене ощутимее (на 5,4%), чем в Центральной России (на 1,7%). Овощи и фрукты теперь продаются на 5,3% дороже, чем зимой, детское питание — на 0,5%, консервы, колбаса, макароны, печенье и чай — в среднем на 0,2%.
Видео дня. Программу льготной ипотеки продлят лишь в некоторых регионах
Комментарии 3
Компании , Андрей Зюзин , Росстат , РИА Новости
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