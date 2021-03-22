В российских магазинах появятся блюда из насекомых 

В России налаживают производство мяса и хлеба с белком насекомых, заявил РИА Новости член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин . По его словам, в ближайшие годы россиянам станут доступны полноценные блюда из насекомых.

Зюзин подчеркнул, что сегодня в России насекомых используют в производстве кормов для животных и рыб. При этом некоторые пищевые компании уже запланировали изготовление макарон, муки и выпечки с белком из личинок мухи, который обладает иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, добавил он. Преимущество необычного ингредиента, по его словам, давно оценили в Китае, Таиланде, Индии и Мексике.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом», — пообещал Зюзин.

На полках российских магазинов уже начали появляться клеточное мясо и выпечка с белком насекомых, отметил он. Очередь за полноценными блюдами из насекомых, которые станут доступными россиянам не ранее, чем через пару лет, резюмировал эксперт.

В ближайшие десять лет развитие получит и печать еды с помощью 3D-принтера, заявил Зюзин. Напечатать можно будет мясной продукт из растительного белка или культивированных клеток мяса. Ранее о возможном применении подобной технологии заявляли представители компании KFC, которые намереваются с помощью 3D-принтеров печатать куриные наггетсы.