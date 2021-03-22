«Для более наглядной иллюстрации смысла деятельности Пенсионного фонда РФ хочется напомнить старый анекдот, когда ребенка спросили о том, кем работает его папа. Ребенок ответил – трансформатором, и пояснил, что папа зарабатывает 220 рублей в месяц, домой приносит всего 127 рублей и на сэкономленные средства «гудит», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По мнению членов партии, ПФР получает средства из бюджета и трансформирует их в значительно меньшие суммы.

В партии напомнили, что В ПФР числится более 100 тысяч сотрудников, ежегодные расходы на нужды фонда превышают 100 млрд рублей. При этом оплачивают эти расходы налогоплательщики.

В сообщении упоминается также ситуация с накопительной частью пенсии, которая была заморожена в 2014 году. Накопленные гражданами более 4 трлн рублей с тех пор находятся в управлении ПФР и различных негосударственных пенсионных фондов.

«В целом, мы понимаем, что Пенсионный фонд в своем нынешнем виде выгоден, кроме себя самого, только негосударственным пенсионным фондам и частным управляющим компаниям, получающим в управление огромные средства практически по нулевой и даже отрицательной ставке», - отмечают члены партии.