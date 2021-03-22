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Компания из США нарушила патент на «Спутник V»

Вероника Полынина
2 часа назад
Одна из американских компаний, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса, могла нарушить патентные права на российский препарат «Спутник V». Об этом, как сообщает Forbes, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Возможно, одна из американских компаний, которая производит вакцину, нарушает наши патенты. Мы, соответственно, уведомили эту компанию, хотим начать с ней диалог», - заявил Дмитриев.
Он уточнил, что во время пандемии коронавируса РФПИ не собирается требовать у этой компании возмещения ущерба, однако в будущем серьезно отнесется к защите своих интеллектуальных прав.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе осведомленные собеседники рассказали Reuters, что руководство ЕС рассматривает возможность начала переговоров о закупке «Спутника V». 21 марта европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что «Спутник V» абсолютно не нужен Евросоюзу, потому что там уже одобрены и производятся четыре вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня представитель ЕК заявил, что пока Европейский союз не ведет переговоры о закупке «Спутника V», но двери для вакцины не закрыты.
Компании,Видео,Тьерри Бретон,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,Reuters,
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