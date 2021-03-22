Компания из США нарушила патент на «Спутник V»

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе осведомленные собеседники рассказали Reuters, что руководство ЕС
рассматривает возможность начала переговоров о закупке «Спутника V». 21 марта европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
заявил, что «Спутник V» абсолютно не нужен Евросоюзу, потому что там уже одобрены и производятся четыре вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня представитель ЕК заявил, что пока Европейский союз не ведет переговоры о закупке «Спутника V», но двери для вакцины не закрыты.