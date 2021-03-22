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Банки начали увеличивать ставки по вкладам

Вероника Полынина
25 минут назад
Российские банки начали увеличивать проценты по кредитам и вкладам после увеличения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».
Банки начали увеличивать ставки по вкладам
Фото: ReutersReuters
Ставки на кредитные продукты в региональных банках выросли в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Ставки по вкладам увеличились у 13 кредитных организаций, диапазон роста составляет 0,1 – 1,35%.
Отмечается, что пока ставки выросли только у региональных финансовых организаций, однако крупнейшие банки также собираются пересмотреть условия по кредитам и вкладам в ближайшем будущем. Подобных действий не исключили в РНКБ, ВТБ, «Открытии», МТС Банке, Совкомбанке, «Русском Стандарте», Абсолют Банке, Ак Барс Банке, Альфа-Банке, «Хоум Кредите».
19 марта о возможной корректировке ставок по кредитам и депозитам говорил председатель Сбербанка Герман Греф.
По данным Центробанка, на 1 марта максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,53% годовых. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в топ-30 банках колеблются на уровне 8,96–13,4%.
Как сообщал «Рамблер», в пятницу на очередном заседании совета директоров Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. В ЦБ допустили дальнейший рост ставки в будущем. С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.
Компании,Герман Греф,Ак барс банк,Абсолют Банк,Совкомбанк,Альфа-банк,Российский национальный коммерческий банк,Банк ВТБ,МТС-Банк,Сбербанк России,Центральный банк России,
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