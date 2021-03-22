Банки начали увеличивать ставки по вкладам

Российские банки начали увеличивать проценты по кредитам и вкладам после увеличения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».

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Ставки на кредитные продукты в региональных банках выросли в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Ставки по вкладам увеличились у 13 кредитных организаций, диапазон роста составляет 0,1 – 1,35%.

Герман Греф. 19 марта о возможной корректировке ставок по кредитам и депозитам говорил председатель Сбербанка

По данным Центробанка, на 1 марта максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,53% годовых. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в топ-30 банках колеблются на уровне 8,96–13,4%.