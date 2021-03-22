Россия примет участие в строительстве "Пакистанского потока"

От российской стороны для участия в проекте будет учреждена новая специальная компания (SPV) вместо «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в группу Ростех). Акционерное соглашение, в котором будут прописаны все вопросы, связанные с деятельностью спецкомпании, должно быть подписано не позднее 17 мая 2021 года.