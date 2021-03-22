Россия примет участие в строительстве "Пакистанского потока"

Россия и Пакистан переименуют совместный проект газопровода «Север – Юг» в «Пакистанский поток». Доля российских инвесторов в проекте составит не менее 26%, передает
«Интерфакс».
Из протокола
о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Пакистана от 16 октября 2015 года следует, что из проекта «Пакинстанский поток» вышла госкорпорация Ростех
.
От российской стороны для участия в проекте будет учреждена новая специальная компания (SPV) вместо «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в группу Ростех). Акционерное соглашение, в котором будут прописаны все вопросы, связанные с деятельностью спецкомпании, должно быть подписано не позднее 17 мая 2021 года.
На этапе строительства газопровода российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков. Также россияне будут принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.
Доля российских инвесторов в проекте будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.