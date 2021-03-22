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Россия примет участие в строительстве еще одного газопровода

Вероника Полынина
2 часа назад
Россия и Пакистан переименуют совместный проект газопровода «Север – Юг» в «Пакистанский поток». Доля российских инвесторов в проекте составит не менее 26%, передает «Интерфакс».
Россия примет участие в строительстве "Пакистанского потока"
Фото: ТАССТАСС
Из протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Пакистана от 16 октября 2015 года следует, что из проекта «Пакинстанский поток» вышла госкорпорация Ростех.
От российской стороны для участия в проекте будет учреждена новая специальная компания (SPV) вместо «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в группу Ростех). Акционерное соглашение, в котором будут прописаны все вопросы, связанные с деятельностью спецкомпании, должно быть подписано не позднее 17 мая 2021 года.
На этапе строительства газопровода российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков. Также россияне будут принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.
Доля российских инвесторов в проекте будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.
Компании,Ростех,Интерфакс,
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