Михельсон продал 6,25% акций «Сибура»

Доля Михельсона в уставном капитале "Сибура" также снизилась - до 27,83% с 34,08%, следует из материалов компании. Доля "Согаза" в уставном капитале нефтегазохимической компании теперь составляет 6,25%.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.