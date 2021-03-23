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«Газпром» предупредил о проблемах из-за софта РФ

Артём Кульша
3 часа назад
Необходимость перехода на российское программное обеспечение и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование до 2024-2025 годов может негативно сказаться на экономических показателях «Газпрома». Об этом, как сообщает РБК, сказано в письме глава компании Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Газпром» предупредил о проблемах из-за софта РФ
Фото: ТАССТАСС
Осенью, как сообщал «Рамблер», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект указа президента, согласно которому объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российское ПО до 1 января 2024-го, а на оборудование — до 1 января 2025-го.
5 марта Миллер направил письмо Мишустину с просьбой исключить из проекта указа конкретные сроки перехода.
«Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома"», — сообщил он.
Глава компании оценил суммарные затраты «Газпрома» на реализацию положений указа по меньшей мере в 180 миллиардов рублей. Он предложил позволить субъектам критической информационной инфраструктуры самим разработать и утвердить планы перехода на российское ПО и оборудование. Сейчас письмо Миллера находится на рассмотрении в Минцифры.
Компании,Михаил Мишустин,Алексей Миллер,Газпром,
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