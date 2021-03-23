«Газпром» предупредил о проблемах из-за софта РФ

Осенью, как сообщал «Рамблер», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект указа президента, согласно которому объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российское ПО до 1 января 2024-го, а на оборудование — до 1 января 2025-го.

Глава компании оценил суммарные затраты «Газпрома» на реализацию положений указа по меньшей мере в 180 миллиардов рублей. Он предложил позволить субъектам критической информационной инфраструктуры самим разработать и утвердить планы перехода на российское ПО и оборудование. Сейчас письмо Миллера находится на рассмотрении в Минцифры.