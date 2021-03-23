Microsoft решила приобрести Discord за $10 млрд

Microsoft
обсуждает вопрос покупки компании Discord, владельца одноименного мессенджера, который популярен в сообществе геймеров. Корпорация может выделить на эти цели более $10 млрд, передает
Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Решение пока не принято. Кроме того, как заявил один из источников Bloomberg, Discord может выбрать выход на IPO вместо перехода в другую компанию.
VentureBeat заявил 22 марта, что Discord ведет переговоры о продаже.
По мнению экспертов, покупка Discord может стать для Microsoft очередным шагом к наращиванию игрового бизнеса.
«Возможно, приобретение Microsoft Discord имеет большой смысл, поскольку компания продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг», — подчеркнул аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.
Предполагается, что Microsoft может объединить в единую услугу подписки Discord Nitro и Game Pass, чтобы увеличить число подписчиков.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что представители Microsoft согласились с жалобами пользователей на последнее обновление операционной системы Windows.