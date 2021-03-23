Директор фирмы в Челябинске стал фигурантом дела о махинациях с землей на 115 млн рублей

«Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении директора ООО «Заповедник», который используя подложные документы арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований», – информирует телеграмм-канал «КСП Челябинской области». В итоге, по данным КСП, бюджету Челябинска был причинен ущерб на сумму не менее 115 млн рублей. Расследованием занимается региональное управление ФСБ
. По информации СМИ директор ООО «Заповедник» Иван Окольников задержан. Меру пресечения ему изберет Центральный районный суд Челябинска. «По мере пресечения заседание будет сегодня. Ходатайство УФСБ рассмотрят в пять часов», – рассказала «ФедералПресс» помощник судьи Центрального районного суда Челябинска Людмила Юсупова. «ФедералПресс» ранее сообщал о том, что прокуратура
не нашла связи между земельными делами администрации Норильска и сходом лавины на дома под горой Отдельная. На туристические домики и землю под ними не было разрешений. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева