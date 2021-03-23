Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В Челябинске незаконно сэкономили на покупке земли 115 миллионов

РИА "ФедералПресс"иещё 4
5 часов назад
«Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении директора ООО «Заповедник», который используя подложные документы арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований», – информирует телеграмм-канал «КСП Челябинской области». В итоге, по данным КСП, бюджету Челябинска был причинен ущерб на сумму не менее 115 млн рублей. Расследованием занимается региональное управление ФСБ. По информации СМИ директор ООО «Заповедник» Иван Окольников задержан. Меру пресечения ему изберет Центральный районный суд Челябинска. «По мере пресечения заседание будет сегодня. Ходатайство УФСБ рассмотрят в пять часов», – рассказала «ФедералПресс» помощник судьи Центрального районного суда Челябинска Людмила Юсупова. «ФедералПресс» ранее сообщал о том, что прокуратура не нашла связи между земельными делами администрации Норильска и сходом лавины на дома под горой Отдельная. На туристические домики и землю под ними не было разрешений. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева
Директор фирмы в Челябинске стал фигурантом дела о махинациях с землей на 115 млн рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Компании,Елена Сычева,ФСБ,Генпрокуратура РФ,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители