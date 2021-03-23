Маск: Китай станет крупнейшим рынком для Tesla

Глава компании Tesla (NASDAQ:TSLA) Илон Маск , в интервью государственному китайскому телевидению заявил, что Китай станет «крупнейшим рынком» для Tesla спустя несколько дней после попытки убедить китайских чиновников в том, что его автомобили не шпионят за людьми.

Фото: Reuters Reuters

Маск также сказал, что именно в Китае Tesla будет «производить наибольшее количество автомобилей».

Илон Маск считает Китай крупнейшим будущим рынком и производственным центром Tesla, заявил миллиардер китайскому государственному телевидению, сообщает The Wall Street Journal.

«Китай в долгосрочной перспективе станет нашим крупнейшим рынком, где мы производим наибольшее количество автомобилей и где у нас наибольшее количество клиентов, — сказал Маск — Я хотел бы сделать оптимистичное заявление: я уверен, что будущее Китая будет прекрасным и что Китай движется к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире и добиться большого процветания в будущем».

Маск также похвалил политику Китая, направленную на сокращение на 18% выбросов углерода к 2025 году.

Комментарии Маска прозвучали через три дня после того, как он появился по видеосвязи на правительственной конференции, чтобы заверить политиков в том, что автомобили Tesla не представляют угрозы для национальной безопасности.

Ранее правительство Китая ограничило использование автомобилей Tesla персоналом госпредприятий, ключевых ведомств и военными из опасений, что автомобили американского производителя могут быть источником утечек, представляющих угрозу для национальной безопасности. Этот шаг последовал за правительственной проверкой, которая, по словам китайских официальных лиц, выявила, что Tesla — через автомобили — может получать различные данные, например, когда, как и где используются авто, а также личную информацию водителей и список контактов мобильных телефонов, которые синхронизируются с устройствами машины.