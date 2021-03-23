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Газпром остановит газопровод «Сила Сибири» для ремонтных работ

ИА Regnum
33 минуты назад
ПАО «Газпром» приостановит транспортировку газа по газопроводу «Сила Сибири» на неделю с 1 по 7 апреля для плановых профилактических работ. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе холдинга.
Газпром остановит «Силу Сибири» для ремонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что даты проведения работ были согласованы Газпромом и китайской компанией CNPC.
В пресс-службе уточнили, что по договорённости сторон профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется дважды в год: весной и осенью.
Компании,Газпром,
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