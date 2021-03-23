Посол Польши в ФРГ Анджей Пшилембски уличил Германию в двуличии. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND.

По словам дипломата, Германия выступает за антироссийские санкции и в то же время «предоставляет Путину огромные суммы», покупая газ и поддерживая проект «Северный поток – 2».

«Удивительно, что, с одной стороны, Германия поддерживает санкции, а с другой — предоставляет Путину огромные суммы. Европейцы не должны этого делать. Мы должны ослабить русских», - призвал посол, его слова приводит «ИноСМИ».

Он отметил, что в Польше «очень симпатизируют» России и любят ее культуру, но чувствуют угрозу со стороны Москвы и в случае необходимости «готовы драться с русскими».

Он отметил, что Польша перестанет покупать российский газ с 2022 года и будет получать топливо через трубопровод Baltic Pipe.