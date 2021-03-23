Посол Польши в ФРГ Анджей Пшилембски уличил Германию в двуличии. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND.
По словам дипломата, Германия выступает за антироссийские санкции и в то же время «предоставляет Путину огромные суммы», покупая газ и поддерживая проект «Северный поток – 2».
«Удивительно, что, с одной стороны, Германия поддерживает санкции, а с другой — предоставляет Путину огромные суммы. Европейцы не должны этого делать. Мы должны ослабить русских», - призвал посол, его слова приводит «ИноСМИ».
Он отметил, что в Польше «очень симпатизируют» России и любят ее культуру, но чувствуют угрозу со стороны Москвы и в случае необходимости «готовы драться с русскими».
Он отметил, что Польша перестанет покупать российский газ с 2022 года и будет получать топливо через трубопровод Baltic Pipe.
Как сообщал «Рамблер», подводный газопровод Baltic Pipe, через который Польша получит доступ к норвежской газовой сети, свяжет польскую Нехоже-Погожелицу и юг Дании через Балтийское море. Реализация проекта должна предоставить Польше независимость от российского газа – договор между Россией и Польшей на поставки топлива истекает в конце 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,5 млрд евро.