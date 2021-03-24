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Управляющие компании вдвое поднимут цены на свои услуги

News.ru
3 часа назад
Стоимость содержания жилья может подорожать на 50% из-за новых санитарных правил и норм. Это касается правил, согласно которым уборку подъездов следует производить каждый день и с применением моющих средств.
Управляющие компании вдвое поднимут цены
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look PressNikolay Gyngazov/Global Look Press
Об этом предупредили активисты из Общественной палаты и НП «ЖКХ Контроль». Соответствующее письмо направлено общественниками в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишут «Известия».
Новые нормы могут привести к подорожанию услуг по содержанию многоквартирных домов на величину до 50%, — цитирует издание председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Светлану Разворотневу.
В обращении к главе Роспотребнадзора общественники просят отменить новые правила СанПиН и оставить их только на случай новой пандемии. Заявители считают, что нормы сильно завышены. С ними согласны и в ассоциации «ЖКХ и городская среда», где также считают, что новые нормы приведут к серьёзному подорожанию услуг управляющих компаний.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблемы в области чрезмерного роста тарифов ЖКХ и заявил о низком уровне обслуживания в этой сфере.
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