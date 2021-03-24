В Минсельхозе опровергли слухи о дефиците сахара

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг
, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно, что правительство поручило Федеральной антимонопольной службе
, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.