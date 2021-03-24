В Минсельхозе опровергли слухи о дефиците сахара

В министерстве также подчеркнули, что при наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. "Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - уверены в Минсельхозе.