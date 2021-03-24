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У ретейлеров начались проблемы с закупками сахара и масла

Лера Букина
1 час назад
У ретейла начались перебои с поставками сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали «Известиям» два источника на рынке. Как отмечается, такой тренд наблюдается с середины февраля.
У ретейлеров начались проблемы с закупками сахара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У сетей отсутствует возможность закупать продукцию по фиксированной стоимости, отметил один из источников издания. Прежде всего речь идет о региональных компаниях и несетевой рознице, рассказал источник в отрасли, участвующий в межведомственных совещаниях.
Бывает так, что сети вынуждены закупать товар, стоимость которого на три–пять рублей дороже фиксированной цены в 36 рублей за 1 кг, заявил другой собеседник издания. При этом пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут. Кроме того, бывали ситуации, когда производители отказывали торговым сетям в поставках продукции в запрашиваемых объемах.
Сейчас в магазинах Москвы можно наблюдать пустующие полки с сахаром-песком по фиксированной цене, тогда как более дорогой товар там присутствует. В частности, это уже коснулось магазина «Магнолия» в центральном округе столицы, пишут «Известия».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выросли цены на сахар и картофель.
Компании,Экономика,газета "Известия",
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