У ретейлеров начались проблемы с закупками сахара

У ретейла начались перебои с поставками сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали «Известиям» два источника на рынке. Как отмечается, такой тренд наблюдается с середины февраля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

У сетей отсутствует возможность закупать продукцию по фиксированной стоимости, отметил один из источников издания. Прежде всего речь идет о региональных компаниях и несетевой рознице, рассказал источник в отрасли, участвующий в межведомственных совещаниях.

Бывает так, что сети вынуждены закупать товар, стоимость которого на три–пять рублей дороже фиксированной цены в 36 рублей за 1 кг, заявил другой собеседник издания. При этом пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут. Кроме того, бывали ситуации, когда производители отказывали торговым сетям в поставках продукции в запрашиваемых объемах.

Сейчас в магазинах Москвы можно наблюдать пустующие полки с сахаром-песком по фиксированной цене, тогда как более дорогой товар там присутствует. В частности, это уже коснулось магазина «Магнолия» в центральном округе столицы, пишут «Известия».