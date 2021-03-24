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Банки начали внедрять биометрические банкоматы

Лера Букина
2 часа назад
Российские финансовые организации начали внедрять биометрические банкоматы. Так, в 2021 году переоборудовать часть парка АТМ собираются «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты запустят в ВТБ, «Дом.РФ» и ОТП-Банке, рассказали «Известиям» их представители.
Банки начали внедрять биометрические банкоматы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Сбер» начал тестирование системы распознавания лица в банкоматах в 2020 году. Благодаря функционалу клиенты могут обслуживаться в АТМ, не имея при себе каких-либо физических носителей — карты или смартфона. В 2021 году банк переоборудует 600 отделений банка, говорил ранее Герман Греф.
В РСХБ заявили, что внедрение сервиса поможет снизить риски мошенничества. Кроме того, клиенты смогут быстро и комфортно совершать операции в сети АТМ без предъявления карт.
После того, как биометрический модуль будет внедрен, у клиентов появится возможность снимать и вносить наличные без банковской карты или осуществлять платежи без необходимости ввода PIN-кода, рассказал старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. В будущем распознавание по лицу позволит предоставлять клиентам дополнительные бонусы.
Благодаря такой технологии для клиентов будет открыт стандартный набор операций в банкоматах без карты, говорит директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков.
Использование технологии позволит использовать устройства не только как канал идентификации, но и для продаж, полагают в ПСБ. Там ожидают, что после того, как процедура прохождения идентификации будет пройдена, клиент сможет оформлять кредитные продукты банка в самом банкомате.
Гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков опасается того, что биометрический модуль может не распознать легитимного владельца карты. В частности, на некорректную считку лица может повлиять неудачное освещение, говорит он. Есть риск, что мошенник может быть распознан как владелец счета, так как некоторые сканеры обманывают с помощью фотографии, отметил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне стали реже пользоваться банкоматами.
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