ФАС предупредила «дочку» ЛУКОЙЛа из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение дочерней компании ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — из-за завышенных розничных цен на бензин. В пиковые часы на заправках в Пермском крае стоимость топлива была выше, чем обычно.

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Региональные антимонольщики решили проверить ситуацию на АЗС «дочки» ЛУКОЙЛа после многочисленных жалоб местных жителей. Они выяснили, что с января по март 2021 года «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» устанавливала разные цены на бензин на АЗС в Пермском крае. В частности, на четырёх заправках цена была круглосуточно выше общего уровня на 50–90 копеек за литр, ещё на восьми — только в дневные часы. Ночью стоимость оказывалась ниже среднего показателя на 10 копеек за литр.

В «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» пояснили, что решили провести маркетинговое исследование на тему эластичности спроса. Но в ФАС постановили, что его нельзя признать обоснованием для повышения стоимости топлива, поскольку оно направлено на изучение потребительских предпочтений. Там напомнили, что организация занимала доминирующее положение в регионе на рынке топлива, а закон о защите конкуренции запрещает монополистам продавать один и тот же товар по различной стоимости.

В результате компании выдали предупреждение, согласно которому она должна прекратить необоснованно увеличивать розничные цены на заправках в течение 10 дней с момента его получения. В противном случае антимонопольщики возбудят дело о нарушении законодательства.

В начале марта 2021 года оптовые цены на бензин АИ-92 в России достигли исторического максимума. Рост сопровождался и подорожанием топлива на отечественных заправках. В середине месяца правительство согласовало изменение формулы цены на бензин с целью удержания его стоимости в пределах инфляции. По оценке аналитиков, компенсации нефтяным компаниям благодаря решению властей увеличатся на миллиарды рублей.