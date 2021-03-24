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Tesla начала продавать электромобили за биткоины

Лера Букина
2 часа назад
В среду, 24 марта, появилась возможность оплачивать биткоинами продукцию Tesla. Об этом в своем Twitter написал глава компании Илон Маск.
Tesla начала продавать электромобили за биткоины
Фото: ReutersReuters
«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал он.
В настоящее время такая опция доступна только клиентам из США, в других странах она будет введена позже в 2021 году. Отмечается также, что компания не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты.
После твита Маска курс биткоина начал расти. На 13:04 мск стоимость криптовалюты составила $56 430.
Tesla известила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о планах по внедрению оплаты криптовалютой в начале февраля. Заявление было сделано, когда компания раскрыла свою инвестицию в биткоин на $1,5 млрд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «титулы» гендиректора американского производителя электромобилей Tesla Илона Маска и финансового директора Зака Киркхорна сменились.
Компании,Илон Маск,
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