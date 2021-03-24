"Арктик СПГ-1" выиграла аукцион на участок недр за 775 млн

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти участка составляют 35,8 миллиона тонн по категории D1 и 66,4 миллиона по категории D2. Прогнозные ресурсы газа составляют 511,8 миллиарда кубометров по категории D1, 402,1 миллиарда кубометров по категории D2. Прогнозные извлекаемые ресурсы конденсата составляют 46,1 миллиона тонн по категории D1, 30,8 миллиона тонн по категории D2.