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"Арктик СПГ-1" выиграла аукцион на участок недр за 775 миллионов рублей

Прайм
1 час назад
"Арктик СПГ-1", дочернее предприятие "Новатэка", выиграло аукцион со специальными условиями на Северо-Гыданский газовый участок недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив 775,4 миллиона рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.
"Арктик СПГ-1" выиграла аукцион на участок недр за 775 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Аукцион на Северо-Гыданский участок недр выиграл "Арктик СПГ-1", стоимость 775,4 миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.
Правительство РФ в декабре поручило провести аукцион в 2021 году, установив при этом специальное условие. Компания может принять в нем участие, если уже имеет лицензию на пользование участком недр на полуостровах Ямал или Гыдан, и эта лицензия обязывает компанию производить из добыт ого газа сжиженный природный газ (СПГ).
Помимо "Арктик СПГ-1", в аукционе принимала участие другая дочерняя компания "Новатэка" — "Обский СПГ". Стартовый размер платежа составлял 704,9 миллиона рублей.
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти участка составляют 35,8 миллиона тонн по категории D1 и 66,4 миллиона по категории D2. Прогнозные ресурсы газа составляют 511,8 миллиарда кубометров по категории D1, 402,1 миллиарда кубометров по категории D2. Прогнозные извлекаемые ресурсы конденсата составляют 46,1 миллиона тонн по категории D1, 30,8 миллиона тонн по категории D2.
Компании,Новатэк,Минприроды,Правительство РФ,
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