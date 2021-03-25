От поставок крымского зерна в Сирию до дела Калви

Инвестфонд Da Vinci Capital приобрел широкую известность в марте после заявлений о намерении подать иск против Telegram с требованием возместить ущерб за блокчейн-проект TON. Как оказалось, эта история далеко не единственная причина обратить внимание на деятельность фонда.

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О том, как работающий на международном рынке фонд Da Vinci Capital, управляемый гражданином Великобритании, оказался замешан в поставках крымского зерна в Сирию, почему он требует компенсации от Павла Дурова и почему им интересуются британские регуляторы — в материале «Ленты.ру».

Санкции не помеха

Высокие технологии — не единственная сфера интересов фонда. Бизнес Da Vinci Capital включает в себя и такие консервативные отрасли, как сельское хозяйство. При этом сделки в этой отрасли, как оказалось, совершались фондом в обход законодательства ЕС и США.

Da Vinci Capital — компания по управлению активами, созданная Олегом Железко в 2007 году. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании средней капитализации в России и странах Центральной и Восточной Европы. В состав группы Da Vinci Capital входит несколько фондов.

В распоряжение «Ленты.ру» попали документы, показывающие, что Da Vinci Capital, являющаяся мажоритарным участником холдинга ITI Asset Management, ITI Funds, компании Сastle Rock и ряда других структур, контролирующая 100 процентов доли в уставном капитале ITI Commodities, предоставила компании «Славянский Экспорт» финансирование в долларах США для приобретения на территории Крыма зерна и его последующей поставки, в том числе в Сирию, через порт Севастополя и, более того, выкупила у «Славянского Экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку в Ливию опять-таки через севастопольский порт (копии подтверждающих документов имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом последняя отгрузка купленного в Крыму зерна ливийским партнерам через фирму Euro Comm летом 2020 года, судя по документам, была санкционирована, профинансирована и проконтролирована лично гражданином Великобритании Олегом Железко, который к тому времени был достоверно информирован об этом бизнесе.

Анна Горбань / Росконгресс

Следовательно, Da Vinci Capital использовала «Славянский Экспорт» для поставки зерна в Сирию через порт Севастополя, пренебрегая санкциями, предусмотренными как Конгрессом США , запрещающим расчеты при подобной деятельности в долларах США, так и правительством ЕС, не признающим Крым территорией России. По словам самого Олега Железко, сказанным в интервью Forbes, «те инвесторы, которым нравится инвестировать и на венчурном рынке, и финансовом, находят свои инструменты, они берут на себя политические риски, другие риски и, соответственно, пытаются зарабатывать деньги».

Мутный брокер

Как выяснилось, проблемы у фонда Da Vinci Capital имеются и в Великобритании. По сообщениям британской прессы, он владеет контрольным пакетом акций ITI Capital, которая в свою очередь купила бизнес у инвестиционной английской фирмы SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как примерно годом ранее регулятор закрыл бизнес. Клиентам было сказано, что они смогут вернуть свои деньги к 24 июля, но этого не произошло. Издание Citywire писало, что «клиенты SVS Securities все еще пытаются получить свои деньги обратно через семь месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital».

По информации Times, на звонки клиентов просто перестали отвечать. В итоге в декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI принимать средства новых клиентов.

Группа по защите интересов инвесторов ShareSoc в 2020 году сформировала группу поддержки клиентов SVS. В сентябре директор ShareSoc Марк Бентли назвал ситуацию «скандальной» и фактически обвинил FCA в том, что «передача актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания», была одобрена.

Посадка Калви

Аналогичное поведение приписывают Da Vinci Capital и в России. Например, телеграм-канал Банкста, «самый злой канал про банкиров», считает управляющего партнера Da Vinci Capital Олега Железко «замешанным в махинациях и хищениях в банке "Восточный" и виновным в посадке Майкла Калви ».

Напомним, международный инвестор, основатель и управляющий партнер фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, специализирующегося на инвестициях в России и странах СНГ, Майкл Калви был задержан в феврале 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 миллиарда рублей, а в апреле того же года отправлен под домашний арест. Следствие тогда полагало, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group (IFTG), оцененных в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Но по данным адвокатов обвиняемых, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

На конец 2016 года чистые активы IFTG достигали 37 миллионов долларов, чистая прибыль — 22,7 миллиона долларов, а ее бенефициаром на тот момент был основатель фонда Da Vinci Capital Олег Железко. Перед сделкой с банком фонду Da Vinci Capital принадлежало 40,1 процента акций IFTG. В 2019-м после ареста Майкла Калви как Железко, к которому у журналистов имелось много вопросов, так и представители фонда отказались комментировать ситуацию СМИ.

В ноябре 2020 года после заключения с банком мирового соглашения решением Верховного суда Калви и другие фигуранты дела из-под домашнего ареста были освобождены. Суд над ними продолжается, но никто из них вину не признает. Стоит отметить, что это дело вызвало большой международный резонанс, а в поддержку Майкла Калви, в «посадке» которого Банкста обвиняет гражданина Великобритании Олега Железко, выступили многие российские политики и предприниматели. Так, по словам Олега Тинькова , основателя Тинькофф банка , он «знаком с Майклом Калви свыше 20 лет и не встретил более профессионального и честного инвестора в Россию». А основатель «Яндекса» Аркадий Волож отметил, что Калви и Baring Vostok «всегда были стандартом приличности и законности для рынка».

Кто-то захотел получить долю

И, наконец, деятельность структур Железко оказалась связанной и с проблемами, недавно коснувшимися бизнес-империи Павла Дурова. После запрета со стороны властей США блокчейн-проект TON (реализовывался на платформе Telegram — прим. «Ленты.ру») Павла Дурова, успевший до блокировки собрать 1,7 миллиарда долларов инвестиций, провалился. А некоторое время назад находящийся под управлением Da Vinci Capital фонд Disruptive Era Fund направил основателю Telegram уведомление о намерении подать иск в суд Лондона против TON и Telegram с требованием компенсировать потерю 20 миллионов долларов.

Комментируя СМИ требования Da Vinci Capital к Telegram о компенсации, в информационно-аналитическом центре «Альпари» были удивлены подобными действиями фонда. По словам Владислава Антонова, аналитика «Альпари», «прошел год, и только сейчас инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсацию. Почему в 2021 году?» Аналитик «уверен, что за этим иском стоит другая цель. Есть предположение, что кто-то захотел получить долю в Telegram, а ТОN лишь повод для судебных тяжб».

По информации «Делового Петербурга», «угрозы поступили только от одного инвестора — Disruptive Era Funds (DEF), которой управляет Da Vinci Capital». При этом юристы из американской компании Skadden, по словам источника издания в Telegram, «считают, что у этих претензий мало шансов на успех, так как в договоре были ясно прописаны как расходы, так и риски вложений».

А могли выручить больше — без суда

В распоряжении телеграм-канала «Крот Дурова» оказался договор между инвесторами TON и Telegram. Один из ключевых пунктов договора позволял Telegram закрыть проект TON в любой момент, вернув инвесторам лишь оставшиеся деньги, а не сто процентов от их вложений. Это и было сделано в отношении Disruptive Era Fund — он в мае 2020 года получил 72 процента от своих инвестиций.

Примечательно, что инвесторам TON было также предложено сконвертировать вложения в заем и получить 30 апреля 2021 года не 72, а 110 процентов от первоначальных инвестиций. Издание VTimes писало, что Telegram заключил такие кредитные соглашения с инвесторами на общую сумму в 448 миллионов долларов. По информации канала «Крот Дурова», Da Vinci Capital отказался от предоставления займа Telegram и получения 110 процентов от вложений. Однако спустя год выразил намерение биться в суде за шанс получить 100 процентов.

По мнению главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева , «из-за непрофессионального поведения таких игроков вызывающие доверие у международных инвесторов люди типа Павла Дурова в дальнейшем могут вообще отказаться от денег любых российских фондов».