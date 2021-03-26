ЦБ поможет банкам выявить ненадежных клиентов

В настоящее время Центробанк занимается разработкой программного обеспечения для платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), рассказали «Известиям» в регуляторе. Запуск платформы поможет разделить предпринимателей на зоны риска по «антиотмывочному» закону.

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В ЦБ рассчитывают, что закон о запуске платформы будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в конце 2021-начале 2022 года. После этого может потребоваться приблизительно полгода на обкатку системы рядом банков и подключение остальных по мере готовности. К середине 2022 года ожидается присоединение к платформе всех банков.

Предполагается, что банки ежедневно будут получать информацию через «личные кабинеты». Они же будут информировать клиентов о присвоении им высокого уровня риска. Это значит, что предпринимателям не нужно будет подключаться к платформе.

В числе тех, кто готов принять участие в тестировании платформы ЗСК, заявлены «Открытие», ПСБ, Росбанк , «Зенит» и УБРиР

Людмила Соколова. Платформа поможет устанавливать риск клиента с учетом оценки Банка России, имеющего значительный опыт в таких вопросах, считает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит»

Вместе с этим внедрение новых технологий в большинстве случаев не упрощает работу комплаенс-подразделения, указали в «Открытии». В банке отметили, что потребуется дополнительная настройка и тестирование банковских систем. Кроме того, понадобятся внесение изменений в программное обеспечение, доработка внутренних нормативных документов, а также построение новых процессов по взаимодействию с клиентами.

Согласно нынешней версии законопроекта, Банк России информирует банки о надежности клиентов, которой те фактически обязаны следовать, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков

Если возникнет ошибка, бизнес начнет предъявлять претензии или даже подавать в суд на банк. В результате решение об отнесении клиента к «красной» зоне будет принимать Банк России, а ответственность возлагается на банк, указал Войлуков. Эти и другие замечания содержатся в отзыве на законопроект Национального совета финансового рынка (НСФР). Отмечается, что затраты на работу платформы могут повысить стоимость банковских услуг, а время на обработку транзакций может увеличиться.