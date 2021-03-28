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Total остановила работы на месторождении в Мозамбике из-за нападения

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Французская энергетическая группа Total объявила, что приостанавливает работы по строительству крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа неподалёку от захваченного исламистами мозамбикского города Палма.
Total остановила работы на месторождении в Мозамбике
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает агентство AFP в своём Twitter.
Отмечается, что жертвами нападения исламистов на город стали несколько человек, включая одного иностранного работника.
23 марта в Нигере в результате нападения боевиков в районе Тахуа погибли 137 человек.
Компании,Total,
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