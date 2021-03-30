«Академик Черский» отправился на достройку «Севпотока — 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район Калининграда и отправилось в Данию к месту достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

До этого судно проходило предэксплуатационные испытания. Они закончились успешно. «Академик Черский» будет укладывать трубы первой ветки «Северного потока — 2» (Line A). Вторую же ветку достраивает российская «Фортуна».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.