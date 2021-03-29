Для общепита предложили снизить налоги

Для бизнесменов в сфере общественного питания могут снизить налог на добавленную стоимость (НДС). Такую идею Минфину РФ предложил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — рассказал Титов ТАСС.
Титов в январе направил президенту России Владимиру Путину предложение о снижении НДС с 20% до 10%, пишет телеканал 360. Бизнес-омбудсмен уточняет, что основные продукты, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС по ставке 10%.