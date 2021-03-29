Для общепита предложили снизить налоги

Минфин прорабатывает идею о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере общественного питания, предложенную уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сам Титов заявил ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести специальный налоговой режим для сферы общественного питания и рассмотреть возможность отмены НДС для предприятий отрасли, либо его снижения с 20 до 10%.