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Для общепита предложили снизить налоги

Алиса Селезнёва
38 минут назад
Минфин прорабатывает идею о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере общественного питания, предложенную уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сам Титов заявил ТАСС.
Для общепита предложили снизить налоги
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести специальный налоговой режим для сферы общественного питания и рассмотреть возможность отмены НДС для предприятий отрасли, либо его снижения с 20 до 10%.
По словам бизнес-омбудсмена, реакция на его обращение есть.
«Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве», - пояснил Борис Титов.
Он подчеркнул, что в своих оценках исходит из того, что «Минфин не отверг идею с порога, а значит, это хороший знак».
Компании,Экономика,Борис Титов,Владимир Путин,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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