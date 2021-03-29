Контроль за продавцами на рынках решили ужесточить

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ФНС направила в Минфин документы, которые предусматривают изменения в законах «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также в КоАП.

Так, предлагается уменьшить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие кассовой техники перед заключением договора аренды. Также предлагается обязать предприятия, которые управляют рынками, постоянно контролировать наличие у арендаторов зарегистрированной ККТ. Также предлагается запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Кроме того, предусматривается упрощенный порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Как отмечается, в настоящее время на законодательном уровне не установлены четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. В итоге недобросовестные арендаторы из-за расплывчатой формулировки закона могут мимикрировать под «льготные» категории, хотя права на это не имеют.

В Gremm Group (Усачевский, Москворецкий рынки и рынок на Ленинском проспекте) в целом одобряют повсеместное использование ККТ, однако считают несправедливым перекладывание ответственности за контроль законодательных актов на бизнес.

Как отметил представитель «Киевской площади» (рынки «Садовод», «Фуд Сити» и другие), группа готова к возможным корректировкам в законодательстве.