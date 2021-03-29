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Тинькофф-банк подал в суд на МТС

ИА Regnum
2 часа назад
Иск в размере 1,1 млрд рублей подан Тинькофф-банком к МТС. Иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщили 29 марта в пресс-службе инстанции.
Тинькофф-банк подал в суд на МТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что иск пока не принят к производству. В документе указано третье юрлицо — Федеральная антимонопольная служба.
В чём суть претензий, пока не ясно.
Компании,Тинькофф банк,ФАС,МТС,
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